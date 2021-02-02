РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 фев. На железной дороге в подмосковном Подольске в январе 2021 года поезда сбили двух человек, причиной стало несоблюдение требований безопасности, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске 21 января в 20:53 на железнодорожной станции «Силикатная» вблизи платформы проходящий электропоезд совершил наезд на мужчину 1974 года рождения. Пострадавший не соблюдал требования безопасности при нахождении на объекте железнодорожной инфраструктуры. В результате инцидента от полученных травм мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении.

29 января в 9:25 в поселке Железнодорожный на участке между платформами Весенняя и Кутузовская проходящим электропоездом был сбит молодой человек 2003 года рождения. В результате пострадавшим получены множественные переломы и открытая черепно-мозговая травма. Он доставлен в отделение реанимации Подольской городской клинической больницы.

«Основными причинами травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а именно: нахождение и переход железнодорожных путей в неустановленных местах. Кроме того, подобные трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом», - поясняется в материале.