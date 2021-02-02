РИАМО - 2 фев. В московском ЖК «Лефортово парк» были введены в эксплуатацию пять корпусов, общая площадь квартир составляет свыше 101 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Общая площадь сданных новостроек – 101, 6 тысячи квадратных метров. В новостройках 984 квартиры. Первые этажи нежилые, здесь разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Кроме того, введен в эксплуатацию подземный паркинг на 701 машино-место», – говорится в сообщении.

Прилегающую к зданиям территорию благоустроили и озеленили, проектом также предусмотрено создание тротуаров и проездов. Также в ЖК оборудовали детские и спортивные площадки.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина надзорное ведомство уделяет внимание качеству и безопасности возводимого жилья. Так, проверки на стройке ЖК проводились вместе с работниками Центра экспертиз. Тщательной проверки подверглись элементы, которые отвечают за конструктивную безопасность зданий, а именно прочность бетона и качество монолитных работ.

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