РИАМО - 2 фев. Президент РФ Владимир Путин заявил, что система российского образования достойно прошла испытание пандемией коронавируса, сообщает Nation News.

«Да, наверное, не все было гладко и идеально. Но в целом наша система образования, вообще наша страна и система образования на всех уровнях через испытания проходит достойно», – сказал глава государства.

Такое заявление президент сделал на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

Весной прошлого года российские школьники и студенты были вынуждены перейти на дистанционное образование. Это было связано с распространением коронавирусом. ​

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2 ФЕВРАЛЯ

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