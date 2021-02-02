РИАМО - 2 фев. Президент РФ Владимир Путин заявил, что система российского образования достойно прошла испытание пандемией коронавируса, сообщает Nation News.
Такое заявление президент сделал на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».
Весной прошлого года российские школьники и студенты были вынуждены перейти на дистанционное образование. Это было связано с распространением коронавирусом.
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2 ФЕВРАЛЯ
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