РИАМО – 2 фев. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла третью фазу испытаний, итоги исследования опубликованы в журнале The Lancet, сообщает Газета.ru.

«В III фазе испытаний вакцины участвовали почти 20 тысяч добровольцев, из них более 2 тысяч — старше 60 лет», – говорится в сообщении.

Специалисты оценили эффективность препарата на 91,6%. Так, гуморальный иммунный ответ выработался у свыше 98% добровольцев, а клеточный – у 100%.

Уровень антител у привитых по сравнению с теми, кто переболел коронавирусной инфекцией, оказался в 1,3-1,5 раза выше. Побочные реакции, которые могут возникнуть у привитого после вакцинации, протекали у добровольцев в основном в легкой форме. К таким реакция относятся простудные симптомы, головная боль, боль в месте введения вакцины и другие.

Преимуществом отечественной вакцины стали и условия ее хранения. Так, «Спутник V» может храниться при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов.

Отечественная вакцина «Спутник V» вводится в два этапа. В России 18 января стартовала массовая вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и мобильных пунктах города и региона. ​

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Текстовая трансляция

2 ФЕВРАЛЯ

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