РИАМО - 2 фев. Сотрудники ОМОН задержали молодого человека с пистолетом около станции столичного метро «Преображенская площадь», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

«При проверке документов у гражданина выяснилось, что у молодого человека при себе находится предмет, конструктивно схожий с пистолетом», — говорится в сообщении.

Молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Во вторник в Мосгорсуде рассматривается представление ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного наказания на реальное.