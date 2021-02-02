РИАМО - 2 фев. Ветеринары выхаживают лося, сбитого на дороге около деревни Бренево городского округа Лотошино, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Животное молодое – ему полтора года. Лось в результате ДТП получил сильные травмы - открытые переломы задней ноги.

«Наши ветеринарные врачи сделали заключение, что в природе лось не выжил бы с такими травмами. К счастью, нашелся фермер из Шаховской (городской округ – ред.), который собирается выходить травмированное животное», - рассказал Воскресенский.

Он добавил, что сейчас лося планируют доставить на операцию в частную ветеринарную клинику Волоколамска.

Там же его будут наблюдать и после операции. В свою очередь, фермер сообщил о намерении забрать животное после операции к себе в питомник.