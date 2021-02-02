РИАМО - 2 фев. По данным опроса компании «Мегаплан», 49,4% сотрудников российских компаний заявили о падении мотивации к продуктивному труду, пишет РБК.

Опрос проводился среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.

«Почти 30% респондентов ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22% заявили, что минувший год дал им стимул работать усерднее», — говорится в материале.

В 2020 году многие компании в связи с коронавирусными ограничениями переводили сотрудников на удаленку. Почти половина опрошенных — 49,2% — заявили, что отсутствие необходимости приходить в офис не сказалось на их работоспособности.

В то же время 15,6% граждан признались, что дистанционный режим работы серьезно повлиял на падение эффективности их работы. Еще 35,3% сотрудников заявили, что дистанционка незначительно сказалась на производительности труда.

Среди респондентов 43,2% сообщили, что объем работы на дому был таким же, как и в офисе. При этом у 24,7% он вырос. Еще 32,1% отметили незначительный рост нагрузки.

Ранее оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» изучил, чего сотрудникам российских компаний больше всего не хватает на удаленке.

Так как «Манго Телеком» предлагает в том числе инструментарий для организации дистанционной работы, этот опрос проводился в интерфейсе системы управления инвентарем бизнес-телефонии Mango Office. В качестве ответов можно было указать одновременно несколько предложенных вариантов или вписать свой.

Выяснилось, что четверти респондентов не хватает больших офисных мониторов. При этом 14% хотели бы получить домой не только монитор, а рабочий компьютер целиком. 22% привыкли к документам на бумаге и страдают из-за отсутствия принтера, столько же вспомнили удобное рабочее кресло. По кофемашине скучают 18% опрошенных, флипчарта или доски с маркерами не хватает 6%.

На вопрос «Что вы забрали домой с рабочего места?» треть ответили «Ежедневник». Каждый пятый привез из офиса гарнитуру или наушники, 14% отсоединили мышь, 12% не смогли обойтись без калькулятора. При этом компьютер или другую серьезную оргтехнику с работы удалось получить лишь 8% участников исследования.​