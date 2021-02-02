РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Юнармейцы подмосковных Люберец заняли второе место на викторине, посвященной блокаде Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Люберецкие юнармейцы приняли участие в праздничных мероприятиях в парке «Патриот», посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Они посмотрели динамический показ техники времен Великой Отечественной войны и заняли второе место в интеллектуальной викторине», - говорится в сообщении.

Ребята стали участниками реконструкции операции «Искра». Благодаря этой операции в 1943 году была прорвана блокада, а нацистские захватчики отброшены на десятки километров от Ленинграда.