РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 фев. Шестнадцать участников программы «Активное долголетие» в подмосковном Красногорске сделали прививки от коронавирусной инфекции во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина и депутат Госдумы Денис Кравченко во вторник проверили мобильный пункт вакцинации в ДК «Опалиха».

«Медики Красногорской городской больницы №2 сделали прививки 16 участникам проекта «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

В ходе визита в клуб долголетия гости пожелали пенсионерам крепкого здоровья и напомнили о необходимости беречь себя.

«Вся страна и весь мир борется с коронавирусом. Президент дал поручение принять меры по ускорению вакцинации в том числе людей старшего возраста. Для меня как депутата важно посмотреть, как выполняются поручения президента и губернатора Московской области. Сегодня мы увидели, как проходит процесс - люди почтенного возраста записываются и сразу вакцинируются», - сказал Кравченко.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в муниципалитете продолжается вакцинация от Covid‑19. Прививку уже сделали более 3,8 тысячи красногорцев.

Запись на процедуру доступна на портале госуслуг Московской области и по телефону 122.

«Продолжается активная работа с работодателями округа по организации выездов на предприятия и в фельдшерско-акушерские пункты. Сегодня бригада медработников КГБ №2 работает в ФАПе в деревне Козино», - добавляется в материале.

По вопросу организации выездной вакцинации можно обратиться в свою поликлинику либо в отдел содействия здравоохранению администрации округа по телефону: 8(495)563-44-37.

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2 ФЕВРАЛЯ

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