РИАМО - 2 фев. Арбитражный суд Московской области утвердил положения об условиях и сроках продажи имущества четырех застройщиков Urban Group, сообщила конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене.

Ранее кредиторы застройщиков-банкротов не приняли положение на собрании кредиторов, поэтому Аглинишкене обратилась в суд с заявлением о разрешении разногласий.

«Продажа имущества должников будет осуществляться на открытых торгах в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества», — сказала Аглинишкене.

На торги отдельными лотами будут выставлены свободные земельные участки и право аренды земельных участков, инфраструктурные объекты, офисы продаж, иное недвижимое и движимое имущество застройщиков, права требования к третьим лицам, также ТМЦ балансовой стоимостью менее 100 тысяч рублей.

Общая сумма реализуемого имущества в соответствии с начальной ценой - 1,251 миллиарда рублей: АО «Континент Проект» – 425 миллионов рублей, ООО «Хайгейт» – 406 миллионов рублей, ООО «Экоквартал» – 406 миллионов рублей, ООО «Ваш город» – 14 миллионов рублей. Наиболее крупный лот – земельные участки и промышленный комплекс на Вашутинском шоссе, принадлежащий АО «Континент Проект», начальная цена - 216,4 миллиона рублей.

Несогласные с решением суда кредиторы, по закону, могут обжаловать определение в апелляционной инстанции. На заседании суда представители Фонда защиты прав дольщиков возражали против принятия положений в текущей редакции. Торги будут объявлены после вступления решения в законную силу или после прохождения апелляционной инстанции.

По словам Аглинишкене, судебная тяжба негативно влияет на процедуру и затягивает процесс реализации имущества.

«Чем быстрее мы выйдем на торги, тем быстрее получим деньги в конкурсную массу. Средства пойдут на погашение требований кредиторов, в том числе Фонда защиты прав дольщиков. В дальнейшем эти деньги действительно могут быть использованы в стройке», — отметила Аглинишкене.

Впервые вопрос об утверждении сроков и порядка продажи имущества застройщиков, свободного от залога, конкурсный управляющий поставила на повестку собрания кредиторов в сентябре, и повторно — в октябре. Однако из-за отсутствия на собрании ряда кредиторов, в том числе Фонда защиты права дольщиков, положения не были приняты. После конкурсный управляющий воспользовалась правом обратиться в арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий.

Urban Group – один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В 2018 году компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено и строительство домов.

Ранее министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщала, что все недостроенные дома компании Urban Group в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.