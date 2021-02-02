РИАМО - 2 фев. Московское областное управление ФАС признало обоснованной жалобу фирмы «Стройком НН» на действия комиссии по осуществлению закупок администрации Реутова и комитета по организации закупок при проведении аукциона на ремонт помещений в здании администрации, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе на выполнение работ», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, специалисты УФАС пришли к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения. Жалобу компании признали обоснованной.

Ведомство выдало администрации городского округа Реутов и комитету по организации закупок округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.​