РИАМО - 2 фев. Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего приезжего мужчину за нанесенные сотруднику службы безопасности Московского метрополитена побои, инцидент произошел в вестибюле станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Злоумышленник в ответ на сделанное ему сотрудником службы безопасности замечание сначала попытался перепрыгнуть через турникет, а после, используя малозначительный повод для конфликта, нанес мужчине не менее двух ударов по лицу. При попытке скрыться с места происшествия подозреваемый был остановлен проходившим мимо очевидцем и передан правоохранителям», - говорится в сообщении.

В настоящее время жизни и здоровью сотрудника службы безопасности столичного метрополитена ничего не угрожает.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.