РИАМО - 2 фев. В поселке завода Мосрентген появится новый детский сад на 250 мест, его возведут в стиле функционального констру​ктивизма, проект уже согласован, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Здание будет состоять из двух объемов, смещенных относительно друг друга. А художественное оформление фасадов зонирует его по этажам: первый этаж с его разнообразными функциями подчеркивают разноцветные вставки, второй и третий этажи с групповыми ячейками оформят в более спокойных светлых тонах», – сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Общая площадь трехэтажного сооружения, которое появится по адресу: поселок завода Мосрентген, квартал №23, владение 1, составит порядка 3,7 тысячи квадратных метров. Внутри него будут размещены групповые ячейки, помещения для развивающих занятий, спортивный и музыкальный залы.

В рамках проекта на территории объекта предусмотрены прогулочные зоны для 10 детских групп и спортплощадки.

Фасады «Г»-образной формы представят собой комбинацию из белой штукатурки, разноцветных фиброцементных панелей, а также керамогранитных плит. Они придадут зданию динамичный и современный облик.

Проектировщиком выступил ООО «ССК».