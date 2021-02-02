РИАМО - 2 фев. Теплые весенние дни ожидаются в этом году в Москве только в самом конце марта, а февраль прогнозируют холоднее обычного, сообщается на сайте «Метеовести».

«Уже завтра очередной атлантический циклон испортит погоду в столичном регионе и принесет нам облака и снегопады», - говорится в сообщении.

В ближайшие дни ожидается существенное похолодание, которое затянется до середины февраля. Предполагается, что последний месяц зимы будет холоднее, чем обычно.

«Не теплым ожидается и март, так что, скорее всего, весна придет в столицу в свои обычные сроки – в последней пятидневке марта», - говорится в сообщении.