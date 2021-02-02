РИАМО - 2 фев. Из-за модернизации инфраструктуры в рамках проекта Московских центральных диаметров в график движения пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД будет внесены изменения, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, в ночные часы с 00:00 до 04:00 с 11 по 28 февраля участок Москва-товарная-Курская – Люблино-сортировочное будет закрыт для движения всех поездов», – говорится в сообщении.

В это время строители начнут замену пролетов железнодорожных путепроводов через пути Курского направления в районе строящегося транспортно-пересадочного узла «Печатники». По итогам работы протяженность путепроводов увеличится до 200 метров, что позволит расширить подмостовое пространство с целью возведения дополнительных III и IV главных путей Курского направления, а также скоростной автомагистрали - Юго-Восточной хорды.

По путепроводу на новый терминал Черкизово вокзального комплекса «Восточный» будут ездить пассажирские поезда. В связи с работами по возведению дополнительных путей на участке Каланчевская – Москва-пассажирская-Курская движение железнодорожного транспорта в Мосузле реорганизуется.

Также в период с 4 по 28 февраля, за исключением 22 и 23 февраля, с 13:00 до 15:00 закроют для движения всех поездов участок Каланчевская – Москва-пассажирская-Курская из-за реконструкции Каланчевского путепровода, автомобильного моста на улице Казакова.

На период проведения работ изменения коснутся расписания и маршрутов МЦД-2, а также пригородных поездов Курского и Рижского направлений.

Ознакомиться с расписанием и внесенными в него изменениями можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».