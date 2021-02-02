РИАМО – 2 фев. Вакцина центра имени М. П. Чумакова поступит в гражданский оборот России в марте, речь идет о партии в 100 тысяч доз, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первая серия в 100 тысяч доз вакцины от Сovid-19 центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в марте», - говорится в сообщении.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавиурса. Пока россиян прививают вакцинами «Спутник-V» и «ЭпиВакКороной».

Вакцина, разработанная в центре имени М. П. Чумакова, сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител.

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Текстовая трансляция

2 ФЕВРАЛЯ

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