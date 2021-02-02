РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В подмосковных Люберцах на улице 3-е Почтовое отделение в одном из домов заменили четыре лифта, сообщил гендиректор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов.

Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил, как провели работы по замене лифтов по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 68.

«Лифты, которые отслужили 25 лет, надо менять. Этот дом четырехподъездный, заменили все четыре грузопассажирских лифта, остались пассажирские. Работы по замене пассажирских лифтов уже начали, в течение месяца работы завершат. Лифты все современные», - сказал Азизов.

Как отметил Ружицкий, в плане ремонта на 2021 год 87 лифтов. На сегодняшний день 22 лифта заменили.