РИАМО - 2 фев. В Зеленограде возведут жилой комплекс площадью более 33 тысяч квадратных метров, решение об этом приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объект будет построен в Зеленограде, микрорайоне 2 - корпуса 246, 255, 243, 245 (улица Летчика Полагушина, проезд 4912).

«По результатам внесения изменений в ПЗЗ участок под строительство в дальнейшем предлагается реализовать на торгах», - говорится в сообщении.

Площадь данной территории – 1,7 гектара.