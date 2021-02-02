РИАМО - 2 фев. Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в музее «Новый Иерусалим» в Истре с декабря прошлого года посетили около 16 тысяч человек, сообщила на пресс-конференции в РИАМО министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«В выходные приходит практически две тысячи человек. В будни в среднем через выставку проходит по 600-800 человек», - сказала Харламова.

Она добавила, что все билеты на выставку продаются в онлайн-режиме, чтобы не создавать очереди на кассах.

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», которая представляет произведения XVI–XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России.

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