РИАМО – 2 фев. Группа компаний «Яндекс.Такси» покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет», говорится в сообщении пресс-службы «Яндекс.Такси».

В компании считают, что после сделки улучшится клиентский сервис и ускорится развитие логистической платформы. «Яндекс» сможет предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

«Пользователи «Везет» смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении «Яндекс Go». Водителям будет предложено подключиться к платформе «Яндекс.Про», - говорится в сообщении.

Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины.

При этом компания купит лишь часть активов «Везет». Сумма сделки составляет 178 миллионов долларов.​