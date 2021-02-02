РИАМО - 2 фев. Подмосковные власти утвердили порядок оказания материальной помощи жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году, соответствующий документ опубликован на портале правительства Московской области.

Материальную помощь оказывают одиноким гражданам и семьям, которые проживают в Подмосковье и попали в трудную жизненную ситуацию. Основаниями для получения матпомощи являются инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, безработица, одиночество и другие ситуации.

«Материальная помощь оказывается единовременно в размере, не превышающем 50 тысяч рублей на человека», - говорится в документе.

Матпомощь оказывается на основании личного заявления гражданина, поступившего от депутата Мособлдумы по избирательному округу заявителя в территориальное структурное подразделение министерства социального развития Московской области. Для получения выплаты также необходимо собрать пакет документов.

Решение о предоставлении материальной помощи либо об отказе в предоставлении матпомощи принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в территориальном подразделении Минсоцразвития.

Выплата осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении материальной помощи. В случае отказа в предоставлении выплаты житель имеет право вновь подать соответствующее заявление.

Объем финансирования на оказание материальной помощи указанным категориям граждан установлен в перечне дополнительных мероприятий по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы Московской области на 2021 год.

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