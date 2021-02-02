РИАМО - 2 фев. Суточный объем реализации молока сельскохозяйственными предприятиями Московской области вырос на 3,3% по сравнению с 2020 годом и составил порядка 1,8 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В сутки сельскохозяйственными организациями Подмосковья производится свыше 1752 тонн молока, из которых 1625 тонн поступает на переработку. То есть объем реализации молока в хозяйствах региона вырос на 3,3% относительно того же периода прошлого года, когда производили 1696 тонн молока», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Таким образом, в сельхозпредприятиях региона достигнуты максимальные в стране объемы реализации молока. Воскресенский добавил, что суточный средний надой на корову в сельхозпредприятиях области в январе текущего года сохраняется на уровне 21,2 килограмма на корову. Это выше уровня прошлого года на 0,3 килограмма, то есть на 1,5%. По данному показателю среди регионов РФ Подмосковье также идет в числе лидеров.

«Лидерами по суточному надою молока на корову в области являются Ленинский городской округ, где надой составил 29,2 килограмма, Озеры – 26,5 килограмма, Луховицы - 26,2 килограмма»,- добавил глава ведомства.

Лидерами по валовому производству молока в сутки стали Сергиево-Посадский городской округ – 146,4 тонны, Домодедово – 139,8 тонн и Озеры - 136,2 тонны. Подмосковье планирует достичь планового показателя по производству молока в 1 миллион тонны в год.