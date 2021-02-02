РИАМО - 2 фев. Пока границы во многие страны мира еще закрыты, есть возможность посетить исторические усадьбы в Подмосковье, сообщил историк моды, телеведущий Александр Васильев.

«Европа будет для нас закрыта еще очень долго, а посему открылась исключительная возможность посетить великолепные Подмосковные усадьбы и имения», - написал Васильев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что уже побывал на экскурсии со своими студентками.

«С моими студентками мы побывали в великолепных исторических усадьбах - Шахматово поэта-символиста Серебряного века Александра Блока, жившего там с 1881 по 1916 год и Дом-музей Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора в Клину», - добавил телеведущий.

Васильев также рассказал об отличных впечатлениях после экскурсий по подмосковным достопримечательностям.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>