РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. На соревнованиях чемпионата и первенства ЦФО России по ушу в спортивной дисциплине саньда спортсмены Люберец из клуба «Кобра» завоевали восемь медалей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнования прошли во Владимире с 28 января по 1 февраля.

«Успешно пройти отбор на чемпионате России спортсмены клуба «Кобра» из Люберец смогли благодаря победе в составе сборной Московской области на чемпионате и первенстве ЦФО России по ушу в спортивной дисциплине саньда. Золотые медали завоевали Роман Корнеев, Артем Щупачкин, Виктор Майоров, Оомат Абдыкадыров», - говорится в сообщении.

Серебро завоевали Андрей Егоров, Максим Балякин, Алексей Зыков, Артема Солоненко.

Теперь люберецкие спортсмены выступят на первенстве и чемпионате России по ушу в спортивной дисциплине саньда уже марте 2021 года в Москве.