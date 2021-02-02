РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 фев. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли призовые места на Открытом турнире по боксу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Накануне прошел Открытый турнир Воскресенска по боксу.

«Спортсмены МАУ СШ «Котельники» в очередной раз показали отличные результаты. Золото завоевали Дмитрий Ситников, Аюб Хасанов, Василий Шобей, Иван Шобей, Сейран Манукян и Владимир Авакян», - говорится в сообщении.

Серебро завоевали Муин Хасанов, Илья Харитонов, Данил Тютев, Михаил Борисов, Михаил Дмитриев и Дарья Климова.

«Поздравляем спортсменов и тренера Сергея Горяева с победой», - заключается в материале.