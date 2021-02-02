РИАМО - 2 фев. В Московской области стартовала подача заявок на участие в проекте «Графика города», в рамках которого на объектах культуры в регионе появятся различные граффити, сообщила на пресс-конференции в РИАМО министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«Мы спросили у учреждений культуры - кто-то хотел бы, чтобы на их стенах появилось стрит-арт искусство? Было огромное количество заявок - около 130. После фильтра осталось 53 объекта культуры по всей Московской области - музеи, дома культуры, школы и так далее», - сказала Харламова.

Первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что организаторы проекта приложили все силы, чтобы подобрать как можно более подходящие здания.

«Очень правильно была сделана подборка объектов <...>. Очень деликатно отнеслись к выбору объектов. Это те, которые испортить сложно. Они великолепно построены, но со стороны качества фасада - они далеки от эталона», - добавила Кузьмина.

Сооснователь творческого объединения «Артмосфера» и одноименной международной биеннале уличного искусства Юлия Василенко отметила, что здания с граффити на стенах помогут убрать «серость» районов.

«Представьте, что ребенок растет среди серых стен, представьте, что с ним будет, если он каждый день их видит? И представьте, что он каждый день видит картины на них. Это совершенно разные люди вырастут. Потому что искусство помогает в очень многом. Оно помогает думать, размышлять, меняет чувства», - отметила Василенко.

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