РИАМО - 2 фев. Госадмтехнадзор Московской области подключился к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» в конце ноября 2020 года и устранил благодаря ей более 900 нарушений чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«С начала работы в системе уже устранено 900 нарушений, выявленных с помощью системы. Из них за последнюю неделю выявлено 129 нарушений, уже устранено 76», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что в регионе установлено 56 760 видеокамер, которые фиксируют правонарушения в различных сферах и помогают не терять бдительность.

Система видеонаблюдения для обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» создана в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья» в 2015 году.