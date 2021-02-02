РИАМО - 2 фев. Спасатели «Мособлпожспаса» проверили толщину льда на 62 водоемах и у 27 выявили неравномерную и опасную (менее 7 сантиметров) толщину льда, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«По результатам замеров толщины льда спасатели пришли к выводу, что большое количество водоемов все еще остаются опасными для посещения», - говорится в сообщении.

Опасными являются водоемы - река Лопасня в Чехове, Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, Коломенка в Коломне, а еще река Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском, Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве. Опасными могут быть также реки Яуза в Мытищах, Вохолонка в Павловском Посаде, Пахра в Подольске, Волга в Дубне, Пехорка в Балашихе и Нахабинка в Нахабино.

Кроме того, опасны реки Нерская в Воскресенске, озеро Островное в Егорьевске, Светлое в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале и Егорьевская группа озер в Егорьевске.