РИАМО - 2 фев. Трамваи №№3, 16, 47, 49 задерживаются на Варшавском шоссе в районе станции МЦК «Верхние Котлы» из-за дорожной аварии на путях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Маршруты временно изменены. Для проезда по Варшавскому шоссе пользуйтесь регулярными автобусами», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали к внимательности при планировании маршрутов на данном участке.