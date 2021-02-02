РИАМО - 2 фев. Компания Apple может отказаться от выпуска нового смартфона под названием iPhone 13 из-за суеверия, сообщает Федеральное агентство новостей.

В компании не считают обновление достаточно масштабным, чтобы переходить с 12-го поколения сразу на 13-е. Предполагается, что выйдет устройство с названием iPhone 12S.

«К тому же, возможно, что Тим Кук (глава Apple - ред.) боится «несчастливого» числа, так как в 2022 году ожидается выход сразу iPhone 14», — говорится в сообщении.

Новые «яблочные» смартфоны будут иметь улучшенные камеры, экран с частотой обновления 120 герц и уменьшенный вырез под фронтальную камеру. Вполне возможно, что он исчезнет полностью.​