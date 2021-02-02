Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете
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Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (1/0)
В Канаде и США 2 февраля отмечают День сурка. По поведению животных в этот день судят о том, как скоро наступит весна. Что, согласно поверью, должен сделать сурок, чтобы предсказать продолжительную зиму?
Укусить кого-то из присутствующих
Нет, про это приметы не говорят.
Выйти из норы задом наперед
Об этом приметы умалчивают.
Испугаться своей тени и спрятаться
Если сурок выходит из норы и начинает сновать по земле в поисках корма – потепление не за горами, если он прячется обратно – зима продолжится еще шесть недель.
Вообще не выходить – холодно же!
Логично, но нет.
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (2/0)
Это, скорее всего, знают все. Что означают низко летающие птицы?
Будет дождь – берите завтра с собой зонтик
Точно.
Будет солнечный день
Наоборот!
Будут магнитные бури – берегитесь, метеозависимые!
Нет, примет про магнитные бури предки нам почему-то не оставили.
Ничего не будет, такой приметы нет
Неужели?
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (3/0)
Теперь посложнее. Что случится, если 14 февраля небо будет звездным?
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (4/0)
А что предвещает теплую осень?
Чрезмерное количество клещей в парках и лесах
Нет, обилие клещей влияет разве что на количество укушенных.
Гром в сентябре
Точно. Это редкое для осени явление народные поверья связывают с теплой погодой.
Большое количество грибов летом
Про грибы есть поговорка «Много грибов – много гробов», то есть грибной год – к войне. Но на погоду это никак не влияет.
Обилие паутины в конце лета
Считается, что большое количество паутины на ветках на праздник Успения (28 августа) – к морозной и ясной зиме.
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (5/0)
С осенью разобрались. А что предвещает суровую зиму?
Поздний листопад
Верно.
Дождливое лето
Дождливое лето – к снежной зиме. Но необязательно к суровой!
Карканье ворона на 1 сентября
Нет, с погодой карканье не связывают.
Появление комаров поздней осенью
Наоборот, комары – к мягкой зиме!
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (6/0)
Представь, что воробьи купаются в пыли. Что это означает?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
Дождя еще долго не видать
Наоборот, пора искать зонтик.
Будет дождь
Считается, что воробьи, принимая пыльные ванны, избавляются от паразитов-пухоедов. Делают они это перед дождем, потому что из-за низкого атмосферного давления вредоносная живность начинает активничать.
Что воробьи – дурачки! Нет такой приметы!
Считается, что воробьи, принимая пыльные ванны, избавляются от паразитов-пухоедов. Делают они это перед дождем, потому что из-за низкого атмосферного давления вредоносная живность начинает активничать.
Жди тумана
Нет, это к дождю.
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (7/0)
К чему цветет черемуха?
К наступлению весны
Все-таки черемуха обычно цветет в мае. Весна давно в разгаре!
К невыносимой жаре
Нет, к холодам.
К ливням и грозам
Нет, к приближающимся холодам.
К похолоданию
Ученые утверждают, что этому есть научное объяснение – вредители чувствуют надвигающиеся потоки холодного воздуха и прячутся, тем самым давая дереву расцвести в полную силу.
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (8/0)
Что, согласно примете, произойдет, если в Крещение, 19 января, водоемы не замерзнут?
Фото Константин Родиков © РИА Новости
Летом будет засуха
Нет, об этом приметы ничего не говорят.
Наступит ранняя весна
Нет, об этом приметы ничего не говорят.
Проруби сделать не получится
И правда. А про влияние тепла на Крещение на дальнейшую погоду приметы ничего не говорят.
Жди морозы
Нет, об этом приметы ничего не говорят.
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (9/0)
Найти живую курицу в столице сложно, но все же. Чего ждать, если птица стоит на одной ноге?
Жди заморозки
Ученые считают, что курицы чувствуют, когда земля начинает подмерзать.
Будет землетрясение
Нет. Ученые считают, что курицы чувствуют, когда земля начинает подмерзать.
Поднимется сильный ветер или даже ураган
Нет. Ученые считают, что курицы чувствуют, когда земля начинает подмерзать.
Будет дождь
Нет. Ученые считают, что курицы чувствуют, когда земля начинает подмерзать.
Что сулит ясное звездное небо на 14 февраля? Угадай погоду по примете (10/0)
Какое природное явление предвещает ветреную погоду летом?
Фото Николай Корешков © РИАМО
Красный закат
Верно.
Обильная вечерняя роса
Нет, это «к вёдру» – теплой и ясной сухой погоде. А ветреную погоду предвещает ярко-красный оттенок заката.
Стелющийся по земле туман
Низко стелющийся туман – к ясной солнечной погоде. А ветреную погоду предвещает ярко-красный оттенок заката.
Двойная радуга
Это явление, по примете, к большой радости. Но на ветер никак не влияет.
Народный метеоролог
Ты настоящий профессионал в области примет. С такими людьми не страшно отправиться в поход, в лес за грибами и даже переехать на зиму в глубинку: ты точно знаешь, какие вещи потребуется захватить с собой. А еще тебя не испугают отключенный интернет и отсутствие прогноза погоды под рукой.
Городской житель
Ты не вникаешь целиком и полностью в суеверия и приметы, но кое-что о них знаешь. Возможно, в детстве ты много времени проводил с бабушкой. Вряд ли ты будешь следить за небом 14 февраля, однако, если птицы будут летать низко, точно возьмешь с собой зонтик.
Рационалист
Скорее всего, в жизни ты руководствуешься точными науками, веришь только метеослужбам и в целом считаешь приметы старомодной вымышленной вещью. Перед тем как выйти на улицу, ты не ищешь воробьев в пыли, а открываешь в телефоне приложение «Погода».
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