РИАМО - 2 фев. Благодаря службе помощи при ДТП в Подмосковье были оформлены 25 тысяч аварий, центры службы оказывают консультации водителям онлайн и помогают правильно оформить ДТП без пострадавших, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Как работает служба

Сервисом могут пользоваться жители Химок, Подольска, Красногорска, Люберец, Мытищ, Одинцова и Истры.

«В Подмосковье сейчас функционируют семь центров службы помощи, где на круглосуточной горячей линии работают 18 операторов в четыре смены. Благодаря их работе время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Из-за ДТП могут образовываться пробки, так как машины перекрывают полосы движения. Помимо этого, увеличивается риск наезда на стоящие автомобили.

«Создание службы помощи при ДТП позволило сотрудникам подмосковной Госавтоинспекции кратно усилить профильную работу и направить свои ресурсы на проведение профилактических мероприятий и пресечение грубых нарушений ПДД», — отметил замначальника полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

Как обратиться в службу

Чтобы обратиться в службу, нужно позвонить на номер «112», оттуда звонок переведут на горячую линию службы — там разъяснят, как заполнить протокол. Если между участниками ДТП будут разногласия, они поедут в ближайший центр. Там ДТП оформят с участием сотрудника ГИБДД.

В 2019 году 85% аварий оформляли сотрудники ГИБДД, только 15% ДТП участники аварий оформляли самостоятельно. В 2020 году уже 61% аварий оформили в службе помощи при ДТП, 32% — профильное ведомство, 7% — самостоятельно.

Планируется открыть около 10 новых центров в самых аварийных городских округах. Это поможет обеспечить оформление 55% ДТП.