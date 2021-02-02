РИАМО - 2 фев. Инспекторы провели проверку на строящемся складе готовой продукции кабельного производства, его должны построить в апреле 2021 года на Ямской улице в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«В ходе проверки инспекторами были выявлены нарушения. Если они не будут устранены до 24 февраля, к участникам строительства могут быть применены меры административного воздействия», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Застройщиком является ООО «МКЗ». Площадь склада составит более двух тысяч квадратных метров. На объекте будет создано девять новых рабочих мест.

Работы планируется завершить в апреле 2021 года.