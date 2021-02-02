РИАМО - 2 фев. Новой системой «Мои платежи», действующей с лета 2020 года в многофункциональном центре «Мои документы» в подмосковном Реутове, воспользовались более трех тысяч клиентов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Летом 2020 года в многофункциональном центре «Мои документы» в Реутове заработал проект от ПАО «Сбербанк» - «Мои платежи». В рамках реализации проекта в МФЦ было установлено 19 POS-терминалов для оплаты госпошлины непосредственно в окне приема документов. Ими уже воспользовались свыше трех тысяч реутовчан», - говорится в сообщении.

Ранее оплатить госпошлину горожане могли лишь в зоне ожидания с помощью терминалов или банкомата.

«Это занимало дополнительное время и было неудобно клиентам. Сейчас заявитель приходит в МФЦ, обращается к оператору в окне приема документов, сразу получает квитанцию с предчеком, проверяет его и тут же оплачивает. Благодаря этому не только сократилось время оказания услуги, но и повысилась комфортность для граждан, что повлияло на их уровень удовлетворенности. Оплатить можно как банковской картой, так и смартфоном», - отметила замдиректора многофункционального центра «Мои документы» в Реутове Тамара Ковязина.

Она добавила, что введение новой системы позволило сократить время обслуживания в среднем на 5-10 минут.

Также теперь при оплате госпошлины комиссия по ряду операций не взимается. В их число входят такие услуги, как выдача внутренних и заграничных паспортов гражданам Российской Федерации, водительских удостоверений, регистрация права собственности и многие другие.