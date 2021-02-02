РИАМО - 2 фев. В январе текущего года с вокзалов и станций Московской железной дороги отправили 41,5 миллиона пассажиров, что на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Из этих пассажиров в дальнем следовании перевезено 1,3 миллиона человек (-40,7%), в пригородном сообщении – 40,2 миллиона (-29,7%).

«Пассажирооборот в январе 2021 года составил 1,7 миллиарда пассажиро-километров, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,1 миллиарда пасс-км (-31,4%), в дальнем следовании – 644,6 миллиона пасс-км (-42,3%)», – говорится в сообщении.

По Московскому центральному кольцу (МЦК) в январе текущего года перевезено более 8,8 миллиона пассажиров, что на 24,8% меньше, чем в январе 2020 года.

Самыми популярными в январе стали станции Ростокино, Площадь Гагарина, Владыкино и Ботанический сад. Всего с начала эксплуатации услугами МЦК воспользовались 539,6 миллиона пассажиров.