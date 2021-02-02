РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. Культурный центр «Дом офицеров» 3 февраля приглашает юных жителей Люберец на игротеку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мальчишек и девчонок ждет большое разнообразие настольных игр. Начало мероприятия в 17:00. Вход по предварительной записи, телефон: 8(495)501-63-57. Присоединяйтесь и проведите время интересно и с пользой!» - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30.