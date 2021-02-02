РИАМО - 2 фев. В Подмосковье более чем 20 тысячам юнармейцев на «Уроке мужества» рассказали об освобождении блокадного Ленинграда, также подростки приняли участие в акции «Блокадный хлеб», сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Урок мужества» были посвящен 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Всего в Подмосковье было проведено свыше 800 «Уроков мужества» в рамках акции «Непокоренный Ленинград», — сказал пресс-секретарь регионального отделения «Юнармии» Антон Фурсов.

Он уточнил, что в ходе акции «Блокадный хлеб» подростки смогли пообщаться с жителями и защитниками блокадного Ленинграда, которые сейчас живут в Подмосковье.

Военная блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.

Движение «Юнармия» существует в Московской области с 2016 года.