РИАМО - 2 фев. Все задержанные участники несанкционированной акции в центре Москвы 31 января доставлены на данный момент по местам содержания административно-арестованных граждан, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Все участники несанкционированного мероприятия, имевшего место 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

Все граждане обеспечены питьем и горячим питанием.

«Будет дана оценка полноте принятых мер в процессе реализации процедуры оформления правонарушителей в специализированные учреждения», — добавил Васенин.

В Москве и ряде других городов России 23 и 31 января прошли несанкционированные акции. Участники мешали движению транспорта у станций метро в столице. Силовикам удалось пресечь опасные действия.​ Возбуждены уголовное дела, нарушители общественного порядка устанавливаются правоохранителями.