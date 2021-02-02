РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. В Картинной галерее Люберец возобновляются занятия актерским мастерством для людей пожилого возраста, говорится в сообщении комитета по культуре администрации муниципалитета.

«По средам, начиная с 3 февраля, в Картинной галерее возобновляются творческие занятия актерским мастерством в рамках программы «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

Для участия в творческой группе жители старшего возраста должны предоставить справку о наличии антител к Covid-19 или о введенной вакцине против этой инфекции.