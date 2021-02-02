РИАМО - 2 фев. В Подмосковье и столице до 11 часов 4 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской и Костромской областей.

В Московском регионе 3 февраля будет облачно, ночью – преимущественно без осадков, днем пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 11 – минус 9 градусов, днем — минус 4 – минус 2 градуса.

Четвертого февраля будет облачно, ожидаются снег и гололедица. Ночью будет минус 6 – минус 4 градуса, днем — минус 4 – минус 2.

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