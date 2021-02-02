РИАМО - 2 фев. Девять общеобразовательных учреждений на 8935 учеников в сумме планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году на территории Подмосковья за счет внебюджетных источников финансирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
В Одинцове АО «ПИК-Регион» построит школу на 1160 учеников. В Балашихе ООО «Главстрой-Спб» введет две школы на 900 и 550 учеников. В Красногорске ЗАО «Сити 21 век» построит школу на 825 мест. В Мытищах ООО «СЗ «СФД» завершит строительство школы на 600 мест.
Федотова отметила, что все социальные объекты Подмосковья вводятся в комплексе с жилыми корпусами.
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