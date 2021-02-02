РИАМО - 2 фев. Девять общеобразовательных учреждений на 8935 учеников в сумме планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году на территории Подмосковья за счет внебюджетных источников финансирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В этом году самую большую школу на 1,5 тысячи человек за счет инвесторов введут в эксплуатацию в Люберцах (ГК «ПИК»), в этом же городском округе достроят две школы вместимостью по 1,1 тысячи учеников каждая (ГК «Самолет»). В Котельниках введут объект на 1,2 тысячи учеников (ООО «Стройсоюз»)», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Одинцове АО «ПИК-Регион» построит школу на 1160 учеников. В Балашихе ООО «Главстрой-Спб» введет две школы на 900 и 550 учеников. В Красногорске ЗАО «Сити 21 век» построит школу на 825 мест. В Мытищах ООО «СЗ «СФД» завершит строительство школы на 600 мест.

Федотова отметила, что все социальные объекты Подмосковья вводятся в комплексе с жилыми корпусами.