РИАМО - 2 фев. В первый месяц 2021 года в топ продаж книжных магазинов выходит художественная литература, говорится в сообщении пресс-службы федеральной сети «Читай-город».

В прошлом году во время пандемии главными бестселлерами были издания в жанре нон-фикшн. Читатели хотели узнать больше о вирусах, здоровье, мировых эпидемиях, финансах и инвестициях, саморазвитии. В новом году растет интерес к художественной литературе, что может говорить о снижении уровня напряженности и возвращении к нормальной жизни.

«Безусловно, большое влияние оказал и тот факт, что за последнее время вышло сразу несколько долгожданных новинок от самых популярных современных писателей. Так, возглавляет рейтинг бестселлеров наступившего года новый роман шведского автора Фредрика Бакмана «Тревожные люди». Фирменная «бакмановская проза» не подводит: книга за книгой автор рассказывает пронзительные истории простых людей», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался новый роман из серии об угрюмом частном детективе Корморане Страйке и его напарнице Робин Эллакот — «Дурная кровь» Роберта Гэлбрейта. В романе есть и закрученный сюжет, и многообещающая интрига в отношениях главных героев.

В рейтинг также попала книга ирландской писательницы Салли Руни – «Разговоры с друзьями». Это дебютное произведение автора, которое перевели на русский язык. Руни стала известна в России после выхода ее книги «Нормальные люди», которая пользовалась спросом весь прошлый год.

Мрачные и атмосферные повести Стивена Кинга в сборнике «Будет кровь» также вошли в топ читательских предпочтений. В рейтинг бестселлеров попал и роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце». В книге речь идет о том, как среднестатистическая москвичка средних лет совершает путешествие, которое уж точно не назовешь рядовым.

Выбор читателей в Московском регионе

Читатели в Подмосковье и столице в начале года также выбирают «Сказки народов мира» Бориса Акунина —​ с прошлого месяца продажи книги выросли на 40%. Кроме того, спросом пользуется любовное фэнтези Сары Дж. Маас «Королевство гнева и тумана» — о сложностях взаимоотношений прекрасной Фейры и верховного правителя Двора весны. Еще более романтичная и динамичная вторая часть цикла «Королевство шипов и роз», по сравнению с первым месяцем зимы, стала популярнее на 26%.

В рейтинг также вошел новый молодежный роман от автора трижды переизданного бестселлера «Гончие Лилит», по которому в настоящее время снимают фильм, — «Аспид» российской писательницы Кристины Старк. Ее продажи в Москве выросли в 1,5 раза – популярность жанра young adult продолжает набирать обороты.

Читатели также выбирают роман «Книжный магазинчик счастья» Дженни Колган. Речь в книге идет о том, как в непростой период жизни героиня находит утешение и поддержку в любви к чтению — и книги открывают перед ней новые горизонты. Спрос на это произведение за месяц вырос в 2,5 раза.