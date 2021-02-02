РИАМО - 2 фев. Здание школы на 1,2 тысячи учащихся построят на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка в ТиНАО в 2022 году, заключен контракт на проектирование, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

«В условиях динамичного роста численности жителей ТиНАО, в основном за счет молодых семей, строительство новых школ остается одним из главных приоритетов в создании социальной инфраструктуры. В решении этой задачи усилия города и девелоперов стали общими», - сказал руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Школу построят в рамках Адресной инвестиционной программы города за счет бюджетных средств. Работу над проектом здания завершат в этом году, а строительство — в 2022-м.

Жидкин добавил, что с 2012 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию более 80 соцобъектов, среди них 19 школ на 17749 учеников в сумме, в том числе две, построенные на бюджетные средства. К 2035 году количество школ на всех новых территориях должно вырасти до 170.