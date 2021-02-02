РИАМО - 2 фев. Здание школы на 1,2 тысячи учащихся построят на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка в ТиНАО в 2022 году, заключен контракт на проектирование, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.
Школу построят в рамках Адресной инвестиционной программы города за счет бюджетных средств. Работу над проектом здания завершат в этом году, а строительство — в 2022-м.
Жидкин добавил, что с 2012 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию более 80 соцобъектов, среди них 19 школ на 17749 учеников в сумме, в том числе две, построенные на бюджетные средства. К 2035 году количество школ на всех новых территориях должно вырасти до 170.
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