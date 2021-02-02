РИАМО - 2 фев. В текущем году на территории столицы запланирован капремонт в 2513 домах и замена 3005 лифтов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении.

В 2020 году отремонтировали 2081 дом и заменили 2254 лифтов. Кроме того, в столице пройдет установка 267 подъемных платформ для маломобильных граждан. Данные работы проводятся по адресным заявкам жителей.

Комплекс городского хозяйства Москвы продолжит в 2021 году системную работу по созданию комфортной и безопасной городской среды и повышению качества проживания горожан.

Реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Москве была начата в 2015 году. За 5 лет проведен капитальный ремонт порядка 10 тысяч домов, заменено свыше 36 тысяч лифтов.