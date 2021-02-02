РИАМО - 2 фев. В 2021 году из столичного бюджета выделят 63,2 миллиона рублей для комплексных дезинфекционных работ в гостиницах, где временно проживают медработники, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Комплекс работ включает проведение дезинфекции помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры», – говорится в сообщении.

С апреля 2020 года в столице действует программа, которая позволяет временно и бесплатно расселить медработников в гостиницы. Таким образом, сокращается вероятность заражения членов их семей.

Отели бесплатно предоставляют врачам двухразовое питание, а также широкий спектр бытовых услуг. Они проживают в комфортных условиях.

За время действия введенной программы предоставили около 13 тысяч номеров. На текущий момент в девяти гостиницах живет свыше 700 медработников.

Санитарный режим в гостиницах усилен. Меры безопасности предпринимаются в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Так, проводится регулярная дезинфекция поверхностей номеров, а также общих зон.

В течение прошлого года дезинфекцию проводили за счет средств бюджета Москвы в 46 гостиницах.

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2 ФЕВРАЛЯ

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