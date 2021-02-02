РИАМО - 2 фев. Комплексные работы по ремонту и благоустройству планируется провести в 3,4 тысячи дворов Москвы в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Благоустройство дворов осуществляется в плановом порядке для ремонта и замены устаревшей инфраструктуры по предложениям жителей», — говорится в сообщении.

В минувшем году работы по благоустройству провели в 1043 дворах столицы.

Кроме того, в 2021 году планируется установить еще 31,2 тысячи опор уличного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детсадов.