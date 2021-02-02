РИАМО - 2 фев. В 2021 году на территории Москвы планируется благоустройство 106 парков и знаковых объектов в жилых районах — бульваров, скверов и водоемов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Возле строящегося горнолыжного спортивного комплекса на Воробьевых горах создадут Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр площадью 5 гектаров», — отмечается в материале.

Кроме того, в рамках программы «Мой район» работы по благоустройству пройдут на знаковых окружных объектах и парковых территориях. Их общая площадь составит более 1 тысячи гектаров.

В частности, работы проведут у Дегунинского пруда, в сквере на Звездном бульваре, на бульваре вдоль Туристской улицы и ряде других территорий столицы.

Кроме того, в порядок приведут 29 городских прудов, включая Гольяновский, Владимирский, Капустинский и каскад прудов в усадьбе «Троицкое».

На территории города в текущем году продолжится озеленение, а также высадка деревьев и цветов.

Новая жизнь «Осташковского шоссе»: что появится на территории промзоны>>