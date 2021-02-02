РИАМО - 2 фев. Власти столицы планируют благоустроить в текущем году 24 общественных пространства в центре города и в ряде административных округов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В частности, будет благоустроен Хрустальный переулок, который ведет от Ильинки на Варварку к парку «Зарядье». Также работы проведут в Дмитровском переулке — он соединяет улицы Петровку и Большую Дмитровку», — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжится масштабная работа по благоустройству Ленинского проспекта.

Также благоустройство затронет улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе от метро «Баррикадная» до Третьего транспортного кольца. Работы будут идти на участке проспекта Андропова от станции метро «Коломенская» до Липецкой улицы.

Благоустройство также проведут на улица Шаболовка, 48 около центра «Мои документы». Кроме этого, в районе Печатники на площадке у технополиса «Москва» восстановят памятник работникам АЗЛК, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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