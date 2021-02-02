В декабре 2020 года в России заработала полномасштабная бесплатная телемедицинская платформа – Гостелемед. С ее помощью станет проще преодолеть расстояние между врачом и пациентом и получить необходимую медпомощь онлайн. В том, как устроен новый сервис, кто уже может им воспользоваться и каковы перспективы развития телемедицинской платформы, разбирался обозреватель РИАМО.

На прием в несколько кликов

Над разработкой телемедицинской платформы российские разработчики и ученые трудились давно, но именно пандемия Covid-19 ускорила ее запуск. Когда весной 2020 года вся страна оказалась в вынужденной изоляции, когда резко пришлось свернуть плановый прием врачей узкой специализации, стало ясно, что дистанционная медицинская помощь нужна как воздух.

Московская область стала одним из пилотных регионов России, где развернулось тестирование системы Гостелемед. За считанные дни был организован телемедицинский центр на базе МОНИКИ им. Владимирского, где 20 врачей в смену начали консультации пациентов, выписанных из ковидных стационаров.

Телемедицинская платформа была интегрирована с порталом госуслуг, другими государственными и региональными медицинскими информационными системами.

К консультациям подключилась сеть клиник «Мать и дитя» со штатом врачей более 3500 человек в 23 регионах России. Также в дистанционном приеме участвуют врачи из больниц Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Новосибирска и других городов страны. Ежедневно на связи с пациентами – врачи не только стандартных, но и достаточно редких специальностей, такие как андролог, гематолог и генетик.

Помимо Подмосковья, новый сервис протестировали в Белгородской и Ростовской областях. Сегодня на портале gostelemed.ru медицинские консультации доступны также жителям Москвы, Владимирской и Калужской области, Пермского края.

Все консультации проводятся бесплатно по полису ОМС и уже пользуются большой популярностью у жителей Московского региона. Всего за несколько кликов сервис позволяет попасть к нужному врачу, экономя время, деньги и нервы.

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Первая виртуальная клиника

Развитием проекта gostelemed.ru занимается «РТ-Доктис» – совместное предприятие «Ростелекома», госкорпорации Ростех, компании «Доктис» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Как рассказал гендиректор «РТ-Доктис» Андрей Авраменко, платформу телемедицины начал развивать в 2016 году известный врач, профессор, академик РАН, генеральный директор медицинской сети «Мать и дитя» Марк Курцер. С развитием интернет-технологий появилось желание создать виртуальную клинику с возможностью доступа к ведущим врачам из любой точки страны, отметил Авраменко. Сервис был разработан и апробирован за полтора года – и в середине 2018 года на нем запустили первые дистанционные консультации врачей на платформе «Доктис».

Новый важный этап развития телемедицинской платформы и ее географической экспансии начался осенью 2020 года, когда «Ростелеком», «Ростех», компания Марка Курцера и РФПИ решили объединить усилия.

Одной из важнейших задач, которая встала перед разработчиками, была интеграция с государственными информационными системами здравоохранения, а также с Госуслугами. «Ростелеком» активно развивает региональные медицинские ИТ-системы и уже более 10 лет выступает техническим оператором портала госуслуг, поэтому интеграция с ним была проведена в максимально короткие сроки.

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Скачок спроса

Пандемия дала мощный толчок росту цифровых сервисов в целом и телемедицины в частности. Помимо высокого спроса на консультации по коронавирусу, встал вопрос доступности медицинских услуг в целом.

Многие врачи были переброшены на борьбу с пандемией, медицинские учреждения перепрофилировались под прием ковидных больных. Поэтому в отдельных регионах пришлось приостановить оказание плановой амбулаторной помощи с целью сдержать распространение инфекции.

«Тем не менее, людям была нужна помощь по другим заболеваниям – они же никуда не делись. В связи с этим спрос на телемедицинские консультации на нашей платформе вырос за 2020 год в 30 раз», – говорит Андрей Авраменко.

Как отмечают создатели платформы, для более быстрого развития телемедицины в России очень важно, чтобы территориальные фонды ОМС создавали тарифы на телемедицинские консультации «врач – пациент».

Как правило, самое сложное для врачей — преодолеть психологический барьер, чтобы начать проводить консультации удаленно. Однако после нескольких первых дистанционных приемов они легко адаптируются.

«Мы стараемся делать для них максимально удобные инструменты», – поясняет Андрей Авраменко.

Дистанционная работа врачей оплачивается в полном объеме. Все телемедицинские консультации совершаются в рабочее время с рабочих мест специалистов – из медицинских учреждений.

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Экстренная помощь на удаленке

Ввиду большой потребности в дистанционных услугах со стороны пациентов создатели платформы не собираются останавливаться и будут развивать сервис. Например, сейчас разрабатывается ряд пилотных проектов телемедицинской поддержки фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Главная задача – приблизить сельского жителя к ведущим специалистам из крупных городов.

Высококвалифицированную удаленную помощь уже смогли оценить сельские жители с сердечной патологией. Так, в ходе дистанционных консультаций кардиологи экстренно рекомендовали сделать коронарографию пациентам, чтобы не допустить инфаркта.

Телемедицинская платформа позволяет не только общаться по видеосвязи, вести переписку в чате, прикладывать фотографии, медицинскую документацию, но и передавать данные с медицинских устройств, предназначенных для домашнего использования.

«Одним из первых таких приборов стал фетальный монитор, который передает акушеру-гинекологу частоту сердцебиения плода на поздних сроках беременности. Это позволяет снять лишнюю тревожность у будущей мамы или своевременно обратиться в медицинское учреждение в случае каких-то отклонений от нормы», – поясняет Авраменко.

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Комбинация онлайна и личного контакта

В 2021 году платформа Гостелемед будет технически готова к работе во всех регионах страны. Сегодня она активно развивается в трех направлениях: работа с хроническими больными, интеграция с государственными информационными системами и автоматизация процессов с использованием технологий искусственного интеллекта.

В то же время сценарий полного перевода медицины на удаленку вряд ли станет реальностью. Эксперты уверены: даже при имеющейся огромной потребности в дистанционной медицине уйти от очных приемов врачей невозможно.

«Человек был, есть и останется аналоговым. Полностью заменить личный офлайн-контакт врача и пациента даже в цифровом будущем невозможно. На наш взгляд, современная медицина — это успешная, гармоничная комбинация онлайн и офлайн-сервисов», – считает Андрей Авраменко.

Уже сейчас до 30% так называемых «технических» визитов в медицинскую организацию можно проводить дистанционно, добавляет эксперт. Например, когда речь идет про корректировку назначенной терапии, маршрутизацию на диагностику и к узкопрофильным специалистам, закрытие больничных листов, уточнение рецептов.

Так что в ближайшее время весь мир ждет стремительный рост доли онлайн-услуг в системе здравоохранения.