РИАМО - 2 фев. Еще 1053 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье, за все время пандемии в регионе зарегистрировано более 194 тысяч случаев заболевания, сообщает областной оперштаб.

В Московской области на текущий момент выявлено 194 863 случая Covid-19. За пандемию скончались 3834 человека, из них 38 — за минувшие сутки.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт.

В регионе прививку от коронавирусной инфекцией сделали уже более 87 тысяч человек.

Пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса может любой желающий от 18 лет и старше. Записаться на прививку в поликлинике можно по телефону 122 или через портал госуслуг.

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Текстовая трансляция

2 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 643 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 053 больных. В Москве - 1 701.

- Средства защиты органов дыхания нужно будет носить до тех пор, пока доля населения с иммунитетом к коронавирусу не достигнет 60-70%. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, к такому показателю привитых получится прийти к концу весны.